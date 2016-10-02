"Дизельгейт": Volkswagen сплатить дилерам у США $1,2 мільярда компенсації

Німецький автовиробник Volkswagen (VW) у результаті "дизельного скандалу" виплатить 650-ом своїм дилерам у Сполучених Штатах відшкодування на загальну суму 1,2 мільярда доларів, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Volkswagen Group of America.

"Як зазначили у VW, відповідні матеріали щодо врегулювання подані до суду у Сан-Франциско. Компроміс, якого було досягнуто в серпні, повинен ще схвалити суддя Чарльз Бреєр. Наступне слухання у суді призначено на 18 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у середньому кожен дилер отримає 1,85 мільйона доларів США. Після того, як минулого року спалахнув "дизельний скандал", дилери не змогли продавати дизельні автомобілі VW.

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"Домовленість передбачає, що концерн викупить непродані дизельні автомобілі у дилерів та збереже систему бонусів, повідомляє агентство Reuters. Ще один з пунктів домовленості - в США не продаватимуть дизельні автомобілі VW 2016 та 2017 років випуску. У VW у вересні заявили, що не впевнені в тому, що знову колись продаватимуть дизельні авто в США. Їхній продаж припинили наприкінці 2015 року", - підкреслює видання.

18 жовтня суддя Чарьз Бреєр також мав остаточно схвалити досудове врегулювання VW з власниками авто та урядовими структурами, яке коштуватиме концерну близько 15 мільярдів доларів США. Попередню згоду на врегулювання суддя дав у липні.

За словами адвокатів власників автомобілів, понад 311 тисяч осіб погодилися на запропоновану угоду, а близько 3,3 тисячі - відмовилися. Це врегулювання стосується 475 тисяч автомобілів з 2-літровими дизельними двигунами.

Німецькому концерну ще потрібно буде досягти компромісу в аналогічному спорі, пов'язаному з маніпуляцією даними про викиди в близько 85 тисяч автомобілів з двигунами більшого об'єму.