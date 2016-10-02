На кордоні з Польщею у чергах стоять понад 200 авто
02:56, 02 жовтня 2016Транспорт/Звя'зок
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Крім того, на кордоні з Угорщиною у черзі застрягло 70 авто, а на кордоні з Румунією - 50.
На кордоні з Польщею у чергах стоять понад 200 авто / facebook.com/DPSUkraine
Станом на 22:00 1 жовтня в пунктах пропуску на кордоні в Польщею стоять 230 автомобілів.
Про це повідомляє пресс-центр Західного управління Державної прикордонної служби.
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Зокрема, в черзі в пункті пропуску "Краковець" стоять 100 авто, "Ягодин авто" - 60 автомобілів, "Угринів" - 50, "Устилуг" - 20.
У ПП "Шегині", "Смільниця", "Рава-Руська" та "Грушів" черг немає.
На кордоні з Угорщиною в ПП "Лужанка" стоять 70 авто.
У пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією стоять 50 авто.
У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою і Словаччиною черг не зафіксовано.
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