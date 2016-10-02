На кордоні з Польщею в чергах стоять 130 автомобілів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби на своїй сторінці у Facebook.

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Станом на 8:00 неділі, 2 жовтня, на пункті пропуску "Угринів" своєї черги чекали 100 автомобілів, на пункті "Устилуг" – 30 автомобілів.

На інших пунктах пропуску на західному кордоні України черг не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло висловився за збільшення пунктів пропуску на українсько-польському кордоні для зменшення черг.