"Дочка" арабської DP World має намір інвестувати в буксири Одеського морпорту

Компанія P&O Maritime, яка є дочірньою структурою одного з провідних світових портових операторів – держкомпанії DP World (ОАЕ), повідомила про готовність інвестувати в розвиток українських портових потужностей, зокрема, буксировочного флоту Одеського морського торгового порту.

Про це повідомив голова правління компанії DP World Султан Ахмед Бін Сулайєм в ході зустрічі з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном, яка відбулася 2 жовтня у місті Дубай (ОАЕ).

Зокрема, голова правління DP World відзначив готовність компанії до поглиблення співпраці з Україною, у рамках якого інвестиції в портофлот Одеського порту стануть пілотним проектом.

Крім того, він також повідомив про готовність надати своїх експертів для надання технічної допомоги при розробці єдиного закону про концесії, проект якого нині готують експертні групи Фонду держмайна України спільно з Мінекономрозвитку та Мінінфраструктури.

В ході робочого візиту в ОАЕ глава українського транспортного відомства ознайомився з провідними портовими технологіями в найбільшому транспортному хабі на Близькому Сході – порту Джебель-Алі, який є ключовим активом компанії DP World.

Міністр високо оцінив переваги розташування семи вільних економічних зон в межах території порту, а також технологій, які використовуються при обробці вантажів у порту.

"Наш уряд дуже радо співпрацювати з вашою країною. Ми маємо намір проводити реформи, і ми були б раді, якби ви допомогли нам залучити експертів для цього. Україна залишається відкритою для міжнародних інвесторів, і ми зробимо все, щоб продовжити нашу співпрацю і щоб ви могли бути впевнені в продовженні нашої політики в майбутньому. Ми повністю підтримуємо цей інфраструктурний проект і сподіваємося, що з обох сторін буде зроблено все, щоб завершити його до кінця поточного року або на початку наступного", - сказав Омелян.

Відзначимо, що дана робоча поїздка міністра стала черговим етапом в розвитку співпраці між P&O Maritime FZE і Одеським портом, так як ще в липні сторони підписали меморандум про співпрацю, в рамках якого була досягнута домовленість розглянути можливість інвестування у розвиток портової інфраструктури України, насамперед у буксирний флот.

Наступним кроком став приїзд в Одеський морпорт фахівців компанії P&O Maritime, які провели аналіз існуючої системи маневрових операцій буксирів порту з метою її вдосконалення.

"Порт Джебель-Алі обслуговується нашою компанією і надає всі логістичні послуги від "А" до "Я". При цьому ми впроваджуємо новітні і найбільш ефективні технології", - повідомив директор компанії DP World зв'язків з державними органами Омар Аль-Мухейри в ході презентації виробничих потужностей порту.

Зокрема, вантажообіг порту 2015 року склав близько 316 мільйонів тонн. Для забезпечення суднозаходів в Джебель-Алі працюють 10 буксирів, які в 2015 році здійснили 39 тисяч буксирних проводок. У свою чергу, контейнерний термінал Джебель-Алі займає 23 причалу, на яких розташовані 78 портових кранів.

"Зараз вже більше восьми тисяч провідних компаній працюють тут, 200 тисяч працівників обслуговують вільну зону... Джебель-Алі генерує 30% ВВП країни. Навколо порту є 7 економічних зон", - зазначив Аль-Мухейри.

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За підсумками зустрічі стало відомо, що голова правління компанії DP World Султан Ахмед Бін Сулайєм 13 жовтня відвідає з робочим візитом Україну, щоб обговорити перспективи подальшого співробітництва між країнами в портовій сфері.

Довідка УНІАН. Одеський морський торговельний порт – один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перехресті історично сформованих торгових шляхів Сходу і Заходу. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більше 18 мільйонів тонн сухих і 25 мільйонів тонн наливних вантажів у рік. Порт має 55 причалів з глибинами від 6,2 до 13 метрів. На балансі підприємства знаходиться 15 буксирів, 12 з яких безпосередньо здійснюють буксирні операції і 2015 року забезпечили близько 3,8 тисячі суднових проводок.

Портфель компанії DP World складається з 77 діючих морських і внутрішніх терміналів, які підтримують більше 50 суміжних підприємств в 40 країнах на шести континентах. Команда DP World включає понад 37 тисяч співробітників з 110 країн. Перевалка контейнерів є основним видом діяльності компанії і генерує понад 3/4 доходу.

2015 року DP World навантажила 61,7 мільйона TEU контейнерів, при цьому поточну потужність у 79,6 мільйона TEU планується збільшити до 100 мільйонів TEU до 2020 року.