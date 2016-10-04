ЄІБ надасть Україні 200 мільйонів євро кредиту на транспорт

Рада директорів Європейського інвестиційного банку, одного з основних кредиторів муніципальних проектів приватного сектора економіки України, прийняв рішення відкрити нашій країні кредитну лінію обсягом 200 млн євро для реалізації проектів розвитку транспорту в 20 українських містах. Згідно з повідомленням, розміщеним на сайті банку, кошти виділяються під гарантії Євросоюзу.

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Строк освоєння коштів не визначено, однак кожен проект, який претендує на отримання фінансування, повинен пройти процедуру переговорів, а також витримати всі вимоги ЄС і ЄІБ в частині організації закупівель робіт, послуг і матеріалів. Ключовою метою кожного проекту має стати поліпшення транспортної інфраструктури міст, а також поліпшення роботи діючих муніципальних транспортних систем.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк створено у 1957 році і на сьогоднішній день його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн - учасниць.

ЄІБ фінансує проекти в Україні на підставі мандату Ради ЄС і Європарламенту для країн Східного партнерства. Мандат дає можливість банку кредитувати проекти, які становлять значний інтерес для ЄС та його східних сусідів в таких галузях, як розвиток приватного сектора, соціальної та економічної інфраструктури, зміна клімату.