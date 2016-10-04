"Укрзалізниця" призначила 5 додаткових потягів з Києва у західному напрямку

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва 14 жовтня призначила п'ять додаткових потягів, які з'єднують Київ зі Львовом, Івано-Франківськом, Чернівцями, Ворохтою і Ужгородом.

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Зокрема, в прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що додатковий потяг № 191/192 Київ - Львів відправиться 14 жовтня з Києва о 08:20 і прибуде до Львова о 16:42. У зворотному напрямку зі Львова потяг вирушить цього ж дня о 13:02 і прибуде до столиці о 21:38. Потяг робитиме зупинки на станціях Шепетівка, Новоград-Волинський і Коростень.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг № 197/198 Київ - Ковель, який відправлятиметься з Києва 14 і 16 жовтня о 10:30 і прибуватиме до Ковеля о 18:25. У зворотному напрямку потяг вирушатиме цього ж дня о 12:30 і прибуватиме до Києва о 21:00. Потяг зупинятиметься в Ківерцях, Рівному, Здолбунові й Шепетівці.

Потягд № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці вирушатме з Києва 7, 13, 21 та 28 жовтня о 22:34 і прибуватиме до Івано-Франківська о 12:37, до Чернівців - о 15:24. У зворотному напрямку потяг вирушатиме 9, 16, 23 і 30 жовтня о 20:10, з Івано-Франківська – о 23:20 і прибуватиме до Києва о 12:52.

Крім того, компанія призначила додаткові потяги № 217/217 Київ - Ворохта і № 239/207 Київ - Ужгород. Потяг № 217/217 Київ - Ворохта відправиться з Києва 13 жовтня о 15:32 і прибуде до Ворохти о 7:28. У зворотному напрямку потяг вирушить 16 жовтня о 19:17 і прибуде до столиці о 9:17. Потяг здійснить зупинки на станціях Шепетівка, Львів, Івано-Франківськ і Яремча.

У свою чергу, додатковий потяг № 239/207 Київ - Ужгород вирушить зі столиці 13 жовтня о 19:45 і прибуде до Ужгорода о 10:53. У зворотному напрямку потяг вирушить 16 жовтня о 9:17 і прибуде до столиці наступного дня о 5:01. Потяг зробить зупинки на станціях Коростень, Новоград-Волинський, Шепетівка, Львів, Стрий, Славське, Воловець, Свалява і Мукачеве.

У повідомленні наголошується, що квитки на ці потяги можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" планує з 30 жовтня збільшити кількість вільних у продажу залізничних квитків майже на 3,9 тис. на добу за рахунок скасування трьох видів броні й зміни розподілу місць за видами продажу.