"Укравтодор" обіцяє до початку зими відремонтувати близько 500 кілометрів доріг

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») має намір до початку зимового періоду відремонтувати близько 500 км автомобільних доріг і усунути близько 1 млн кв. метрів деформацій і вибоїн на дорогах.

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Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк у ході селекторної наради в Кабінеті міністрів щодо готовності регіонів до опалювального сезону.

«З початку року ми ліквідували 7,6 млн кв. метрів (60%) ямковості дорожнього покриття і відремонтували 538 км доріг. Роботи інтенсивно тривають, і до початку зимового періоду "Укравтодор" відремонтує ще близько 500 км доріг і ліквідує близько 1 млн метрів квадратних деформацій», - повідомив Лавренюк, доповідаючи про готовність транспортного сектору до наступного опалювального сезону в країні.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок серпня «Укравтодор» провів ямковий ремонт на 44 тисячах кілометрів доріг України, що становить 60% від усього обсягу.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів розраховує в поточному році направити близько 18-19 млрд грн на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення.

У цілому в поточному році уряд планував відремонтувати і побудувати 1700 км доріг, що становить близько 10% довжини всіх автомобільних трас нашої країни.

За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш як у 60 млрд грн.