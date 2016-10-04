"Укрзалізниця" обіцяє найближчим часом "вивести з кущів" двоповерховий потяг Skoda

Електропоїзд Skoda має бути готовий до використання уже 1 листопада. Про це написав голова правління публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцех Бальчун на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Нарешті виводимо з "кущів" багатостраждальний електропоїзд Skoda. Говорю про необхідність цього з першого тижня свого перебування на посаді. Тримати було такий потяг без руху,– як мінімум, - недбалість, як максимум – предмет інтересу прокурорів. І от тепер друга Skoda виходить з ремонту", - написав Бальчун.

Він розповів, що цього тижня чеські фахівці проведуть необхідні обстеження і тестування.

"Служби мають забезпечити її готовність до експлуатації до 1 листопада. Я, правда, хотів би, щоб це сталося вже у двадцятих числах жовтня. До речі, у цьому контексті сьогодні правління прийняло принципове рішення. Передали два електропоїзди Skoda з балансу Південної залізниці на баланс Української залізничної швидкісної компанії. Бо вони мають певні обмеження, зокрема, потребують технічного обслуговування кожні 700 км", - додав голова "Укрзалізниці".

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Із пропонованих для цього потяга маршрутів "Укрзалізниця" наразі розглядає такі маршрути: Київ-Полтава-Харків та Київ-Вінниця-Хмельницький-Тернопіль-Львів: "Ідея для Skoda – задіяти всі проміжні зупинки і доправити пасажирів до названих міст, а звідти вже до Львова".

Два електропотяги Skoda були закуплені Південною залізницею в рамках підготовки до чемпіонату Европи з футболу Евро-2012. Згідно з контрактом, підписаним 12 січня 2011 року, вартість двох електропотягів склала 39,9 млн евро