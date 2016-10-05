Україна і країни Центральної Азії повинні спільно подолати логістичні складнощі в торгівлі - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з послами зазначених країн у Києві.

«Ті цифри, які ми маємо сьогодні за товарообігом, я думаю, що ні вас, ні Україну не влаштовують. Ми розуміємо, що є ряд логістичних складнощів, які штучно створені, але ми маємо знайти рішення, яке дозволить повернути на колишні позиції наші торговельні відносини, розвинути взаємодію нашого бізнесу. Я переконаний, що є чіткі сфери, де ми можемо знайти правильні рішення», - сказав він.

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За словами Гройсмана, вихід із цієї ситуації передбачає ухвалення рішень на найвищому рівні.

«Як ви знаєте, наприкінці серпня ми підвищили рівень міжурядових комісій. Це говорить про те, що для нас дуже важливо, щоб рівень ухвалення рішень був настільки високий, щоб рішення були ефективно імплементовані й реалізовані», - зазначив прем'єр.

У свою чергу, посол Туркменістану Нурберди Аманмурадов, який представляв позицію присутніх послів, висловив готовність співпрацювати з Україною в поліпшенні транспортних коридорів для нарощування торгівлі.

«У Туркменістані відбудеться міжнародний транспортно-транзитний форум, що особливо важливо, оскільки ви згадали транспортний коридор та торгово-економічні відносини. Ми втратили деякі моменти. Є український варіант через Одеський порт, Баку, Туркменбаші або Актау. Є можливість, що він буде працювати», - зазначив він.

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За словами посла, Туркменістан також реалізує масштабний інфраструктурний проект із Афганістаном, який також може стати шляхом для транзиту.

Як повідомляв УНІАН, через російські транзитні обмеження український експорт до країн Центральної Азії в січні-липні 2016 року знизився на 35,5%. При цьому найбільше знизився експорт до Казахстану - на 45%.

15 вересня Україна в рамках своєї участі у Світовій організації торгівлі розпочала процедуру оскарження рішення уряду РФ про введення заборони на транзит українських товарів із російської території в напрямку третіх країн.

Свою позицію Україна вже представляла на Генеральній раді СОТ 24 лютого і 27 липня цього року, а також на засіданнях відповідних комітетів СОТ. Причому аргументи української сторони підтримали делегації Канади, США, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії, Кореї та Туреччини.

Взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були введені в січні цього року через те, що між Україною і ЄС почав діяти режим вільної торгівлі. Взимку було значно обмежено експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України до Росії. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.