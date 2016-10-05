У Київському річпорту відкриють міжнародний пункт пропуску через держкордон - Кабмін

Кабінет міністрів України розпорядився відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон у Київському річковому порту.

Як повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в мережі Facebook, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Міністр підкреслив, що прийняття цього документа дозволяє виконати умови ряду важливих міжнародних угод і значно полегшує міжнародні річкові перевезення на внутрішніх водних шляхах України.

У цьому зв'язку міністр доручив керівнику Адміністрації річкових портів Сергію Бомчаку та заступнику начальника департаменту річкового і морського транспорту Міністерства інфраструктури Олександру Басюку як можна швидше забезпечити функціонування даного міжнародного пункту пропуску.

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Як повідомляв УНІАН, Київський річпорт 2015 року отримав 4,9 мільйона гривень чистого збитку проти 3,1 мільйона гривень чистого прибутку 2014 року.

Київський річковий порт має понад 1,5 тисячі метрів вантажних причалів, оснащених сучасними вантажно-розвантажувальними засобами. Також Київський річковий порт оснащений гідротехнічними спорудами, спеціальними пристроями для стоянки, обробки та навігаційного обслуговування флоту, портових господарством, ремонтними майстернями.

Крім того, порт має також власним вантажним флотом, до якого відносяться вантажний самохідний флот, буксирний флот, службово-допоміжний флот, а також несамохідний флот, для виконання різних видів робіт і обслуговування великих вантажопотоків по Дніпру.