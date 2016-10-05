Представляти Україну в Дунайській комісії буде посол в Угорщині

Текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Дунайська комісія - міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, підписаної в Белграді 18 серпня 1948 року.

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Основними цілями діяльності Дунайської комісії є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торгових суден під прапорами всіх держав у відповідності з інтересами і суверенними правами держав - учасників Белградської конвенції, а також зміцнення та розвиток економічних і культурних зв'язків цих держав між собою і з іншими країнами.

Членами Дунайської комісії є Україна, Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, РФ, Румунія, Республіка Сербія, Словаччина і Хорватія.