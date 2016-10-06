Дніпро купить 13 білоруських тролейбусів

У Дніпрі пройшов тендер на купівлю тролейбусів, переможцем якого стала фірма «Янікс» з Луцька. Про це повідомляє «Дніпро вечірній» з посиланням на КП «Дніпровський електротранспорт».

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Згідно з повідомленням, фірма-посередник готова поставити місту 13 білоруських тролейбусів за 58,5 мільйона гривень. Це повинні бути низькопідлогові машини з кондиціонером.

В тендері брала участь і дніпровська фірма, яка була готова поставити «южмашівські» машини, але її пропозиція на 5 мільйонів дорожча.

Якщо ніхто з учасників тендеру не оскаржить його підсумків з переможцем через 10 днів підпишуть договір.

Перші три машини «Янікс» повинен поставити протягом місяця, а ще 10 – двома партіями протягом 5 місяців.