Рада прийняла законопроект про створення дорожнього фонду

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг країни.

За ухвалення законопроекту №4014а про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо вдосконалення механізму фінансування дорожньої галузі в першому читанні проголосували 286 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект у ході засідання Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич зазначив, що прийняття даного документа дозволить збільшити фінансування доріг, понад 90% з яких потребують проведення капітального ремонту або реконструкції, шляхом створення спеціального фонду з цільовим використанням його коштів, з яких 35% підуть місцевим органам влади, понад 60% - на дороги державного значення.

"35% у вигляді субвенції будуть направлятися з дорожнього фонду до місцевих органів влади, яка сама зможе визначати на місцях, які саме дороги в першу чергу потрібно ремонтувати", - зазначив Дубневич.

Крім того, у ході засідання парламенту депутати ухвалили в першому читанні супутній законопроект №4015а про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі.

Читайте такожКабмін має намір до кінця року затвердити стратегію розвитку доріг в Україні

Також парламентарії ухвалили рішення підготувати дані законопроекти до другого читання за скороченою процедурою.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Верховна Рада з-за недостатньої кількості голосів депутатів відхилила законопроект про створення дорожнього фонду, який повинен наповнюватися за рахунок збору акцизу від ввезення нафтопродуктів в країну, плати за проїзд автодорогами перевантажених транспортних засобів та інших платежів.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень. Поточного року на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 мільярдів гривень.

За розрахунками уряду, обсяг фінансування дорожнього фонду 2017 року становитиме не менше 14 мільярдів гривень без урахування коштів міжнародних фінансових організацій. В цілому, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, уряд планує 2017 року виділити на ремонт і будівництво доріг в Україні 30-40 мільярдів гривень.