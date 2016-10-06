У Мининфрастуктуры розповіли, скільки коштуватиме впровадження єдиного квитка на проїзд

Вартість впровадження єдиної автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті у великому українському місті становить близько 10-15 мільйонів євро, повідомила на брифінгу виконувач обов'язків заступника мера Дніпра, радник міністра інфраструктури України Яника Мірило.

"ЄБРР підтримує запуск електронного квитка і оцінив, що його впровадження коштує 10 мільйонів євро для Львова, але є різні варіанти, є донори, які давно готові нам допомогти. Приблизна сума 10-15 мільйонів євро, в залежності від масштабів міста", - повідомила Мірило.

Присутній на брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що міністерство підтримує ініціативу ряду міст щодо впровадження єдиного електронного квитка, яка допоможе лібералізувати ринок пасажирських перевезень.

"Це один з етапів реформування ринку перевезень пасажирів. Це дасть змогу не тільки сформувати правильну транспортну стратегію, але і надати максимум зручностей нашим громадянам. Приміром, в Батумі, після введення електронного квитка надходження від транспортних послуг до міського бюджету збільшилися на 60%. У нас надзвичайно великий відсоток транспортних перевезень знаходиться в тіні", - повідомив Омелян.

Також міністр додав, що відповідний законопроект про запровадження системи єдиного електронного квитка буде внесений на розгляд парламенту під час інфраструктурного дня у Верховній Раді в жовтні.

У свою чергу, присутній на заході заходів міста Дніпро Борис Філатов підкреслив важливість запровадження цієї системи для кожного міста.

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"Від імені 11 мерів я сьогодні передаю міністру подання про підтримку законопроекту, який регулює впровадження електронного квитка. Це звернення від міст: Дніпро, Вінниця, Львів, Черкаси, Луцьк, Миколаїв, Херсон, Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Івано-Франківськ, Житомир. Для муніципального транспорту це дуже важливий механізм, який дозволяє не тільки прозоро регулювати тарифоутворення, але і регулювати питання пільгових перевезень", - підкреслив Філатов.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року тодішній голова КМДА Олександр Попов поставив завдання перед профільними службами вирішити всі необхідні питання для того, щоб розпочати впровадження нової системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, як наземному, так і в метро, з 1 січня 2014 року. Потім терміни введення єдиного електронного квитка неодноразово переносилися.

У червні 2015 року львівські міські влади відзначали, що система розрахунків у міському громадському транспорті є незадовільною, а впровадження електронного квитка дозволить збільшити прибутковість підприємств транспорту на 30-40%.