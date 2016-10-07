Дубневич: Рада зробила важливий крок до створення Дорожнього фонду

Коментуючи законопроекти, голова Комітету ВР з питань транспорту Ярослав Дубневич наголосив: "Сьогодні кошти на утримання, ремонт і будівництво автошляхів виділяються із загального фонду Держбюджету та в кількості значно меншій від реальних потреб. Бюджет "Укравтодору" в 2016 році склав 6,5 млрд грн, тоді як фінансування дорожньої галузі вимагає щорічних вкладень на рівні не менше 20 млрд грн".

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Для вирішення проблеми автори законопроектів, а також профільне Міністерство інфраструктури запропонували створити спеціальний Дорожній фонд, куди спрямовуватимуться надходження від акцизів та мита з нафтопродуктів і транспортних засобів.

Ярослав Дубневич підкреслив, що прийняття законопроектів забезпечить ефективне використання бюджетних коштів і контроль за витратами. Крім того, проект передбачає передання 35% бюджету Дорожнього фонду місцевим органам влади. "Це надасть ресурс для утримання доріг місцевого значення, забезпечить повноцінне фінансування, а не за залишковим принципом", - пояснив голова Комітету на своїй сторінці в Facebook.

Ярослав Дубневич наголосив з трибуни Верховної Ради, що співавторами законопроектів стали 75 депутатів різних політичних сил та фракцій, також проекти законів підтримали Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Міністерство регіонального розвитку, Комітет ВР з питань бюджету, Прем’єр-Міністр України.

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Автори законопроекту та Комітет ВР з питань транспорту зобов’язались врахувати всі зауваження і в стислий термін підготувати проекти законів про Дорожній фонд до другого читання для того, щоб з 2017 року спеціальний фонд запрацював.

Як повідомлялось, розпорядженням Уряду від 24 червня 2016 року створення Дорожнього фонду визначено одним з пріоритетів на 2017 рік. Президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО 13 вересня визначив розбудову доріг пріоритетним напрямом у 2016-2018 роках.