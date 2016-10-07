В Мінінфраструктури пояснили, чому важко вирішити проблему українських доріг (відео)
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував жахливий стан українських доріг.
Україна за рейтингом стану доріг опинилися на 134 місці, зі 138 можливих. Експерти міжнародного економічного форуму оприлюднили рейтинг найсприятливіших для бізнесу країн. У розділі "дороги" Україну обійшли Гондурас, Габон і Зімбабве.
«Це рейтинг насправді висить у мене на стіні і це типова ганебна картина для нашої країни» – відзначив голова Мінінфраструктури Володимир Омелян.
За його словами, дороги в цьому році кращими не стануть.
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«Якщо раніше на ринку України було близько ста компаній – зараз їх залишилося менше десяти. В нас є дійсно проблема с технологією, але, повірте, новий асфальт кладеться», – сказав Омелян.
Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг країни.