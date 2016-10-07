Порошенко анонсував будівництво моста через річку Дунай

Україна веде переговори про будівництво моста через річку Дунай.

Читайте такожВ Одеській області під час візиту Порошенка представлять трьох заступників голови ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час робочого візиту в Одеську область.

«Ремонт траси Одеса-Рені - це тільки початок великого міжнародного проекту. Ми ведемо переговори з румунською та болгарською сторонами про спорудження моста через річку Дунай. Були відповідні зустрічі з президентами цих країн, на яких, зокрема, розглядалося і це питання. Новий міст не лише забезпечить транзит українських товарів, а й сприятиме потужному розвитку інфраструктури туристичного бізнесу», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом в Одеській області. У програмі візиту: ознайомлення з ходом ремонту дороги Одеса-Рені, відвідування підприємств з виробництва вина в області.

Довідка УНІАН. Кордон між Україною та Румунією проходить по річці Дунай.