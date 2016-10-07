В Україні продаж вживаних легкових авто за місяць зріс у 10 разів

16:34, 07 жовтня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Порівняно з показником вересня 2015 року продаж зріс на 73% і становив 2,738 тис. авто.

Фото УНИАН

Обсяг продажів вживаних легкових автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні у вересні 2016 року порівняно з показником вересня 2015 року зріс на 73% і становив 2,738 тис. авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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При цьому, як відзначили в асоціації, у порівнянні з серпнем цього року продаж легкових вживаних авто у вересні зріс у 10 разів.

Зокрема, продаж вживаних комерційних автомобілів у вересні цього року становив 932 шт., що на 32% менше, ніж у вересні минулого року, і на 23% більше, ніж у серпні.

У сегменті вживаних автобусів кількість первинних реєстрацій у вересні становила всього 11 одиниць. Щодо вересня 2015 року ринок вживаних автобусів зменшився на 89% і збільшився на 50% щодо серпня цього року.

За даними "Укравтопрому", у вересні в Україні на первинному ринку було зареєстровано 10,396 тис. автотранспортних засобів, з яких ті, що були в експлуатації транспорт становили 3,681 тис. шт., або 35%.

Як повідомляв УНІАН, продаж вживаних автомобілів в Україні в І півріччі скоротився на 37%, до 3,5 тис. штук.

З 1 серпня в Україні набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт вживаних автомобілів. Термін дії даного закону встановлено до 31 грудня 2018 року.

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