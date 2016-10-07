"Символ бездоріжжя в Україні": Порошенко проінспектував ремонт траси Одеса-Рені (фото)

Президент України Петро Порошенко заявляє, що стратегічною лінією української влади є програма дорожнього будівництва.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам під час інспектування ходу ремонтних робіт автотраси Одеса-Рені.

«Хочу наголосити, що програма дорожнього будівництва – це стратегічна лінія української влади, українського президента, українського прем’єра Володимира Гройсмана, українського уряду. Навіть той факт, що зростання коштів, яке передбачене державним бюджетом на 2017 рік на дорожній фонд, буде перевищувати 30 млрд гривень, чітко демонструє ті пріоритети, які зараз є в українській владі», – заявив він.

«Твердженням цієї пріоритетності є прийняття вчора Верховною Радою в першому читанні законопроекту про дорожній фонд», – додав Порошенко.

Глава держави також зазначив, що дорога Одеса-Рені була символом бездоріжжя в Україні.

«Я сам родом із районного центру Болград Одеської області і знаю, як було добиратися до Одеси саме цією дорогою, оскільки іншої просто не було. Зараз, звичайно ж, зовсім інша справа – ремонт йде повним ходом», – сказав Порошенко.

Голова облавтодору Олег Варивода розповів журналістам, що відремонтовано вже 12 із 17 ділянок, або 65 км даної траси. «Ще 5 ділянок плануємо відремонтувати до кінця цього року», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у програмі візиту Порошенка до Одеси 7 жовтня також заплановане відвідування виробництва вина в області.