Мешканці Яворівського гарнізону добираються на трасу "Львів-Краковець" до коліна в болоті (фото)

Цією вкрай розбитою дорогою користуються студенти, військові, ті, що добираються на роботу у Новояворівськ чи Львів. Про це повідомляє ZIK.

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На тій же дорозі журналіст бачив військового, який граблями щось шукав у величезній калюжі. Чоловік пояснив, що загубив у цій ямі номери від машини. А жінка з важкими сумками провалилася в болото по коліна.

На територію військового містечка привезли відпрацьований асфальт, яким мали заповнити ями, але купа так і залишається на дорозі.

ЗМІ уже неодноразово повідомляли про вкрай розбиту дорогу, яка веде з Яворівського гарнізону на міжнародну автотрасу "Львів-Краковець". Зокрема, мова йшла про те, що в Яворові розбитою дорогою до будинку учасників АТО, можна дістатися "хіба що кіньми".