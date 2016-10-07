На ремонт дороги Одеса – Рені виділять ще 54 мільйони гривень

Президент Петро Порошенко заявив про виділення ще 54 млн грн на ремонт дороги Одеса-Рені.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у ході сьогоднішньої робочої поїздки до Одеської області.

«Буквально вчора виділено 54 млн грн на ремонт цієї траси», - сказав Порошенко під час ознайомлення з ремонтними роботами на 31-му кілометрі траси.

Представники компанії-підрядника розповіли, що ширина проїжджої частини тут становить 7,5 м. При проведенні ремонтних робіт для економії часу і коштів використовується сучасна технологія холодного ресайклінгу (зміцнення асфальтового грануляту, одержуваного в результаті дроблення асфальтобетонного лому, різними в'яжучими речовинами шляхом попереднього змішування на дорозі – УНІАН).

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За словами керівника облавтодору Олега Вариводи, гарантійний строк якості траси Одеса-Рені після ремонту становитиме 10 років.

«22 см становить основу дороги і ще 20 см – асфальтове покриття. Раніше товщина «підкладки» становила всього 5 см і ще стільки ж — асфальтове покриття. Повністю здати трасу в експлуатацію плануємо до кінця року», - сказав Варивода.

Під час спілкування з журналістами Порошенко подякував місцевій владі за те, що спільними зусиллями їй вдалося виділити кошти на ремонт цієї стратегічно важливої траси.

Він зазначив, що південь Одеської області є надзвичайно важливим для розвитку туризму, чому сприяє створення якісної дорожньої інфраструктури.

«Буде дуже добре, коли в міста Ізмаїл, Вилкове, Болград на березі озера Ялпуг і річки Дунай зможуть приїжджати українські та іноземні туристи», - наголосив президент.

Довідка УНІАН. Маршрут Одеса – Рені M-15 має протяжність 295 км. Він включає в себе 49 мостів і з'єднує п'ять портів - Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський, Ізмаїльський і порт Рені. Дорога була побудована в 1940-1950-х роках, за 60-70 років експлуатації вона давно вичерпала свій ресурс і гостро потребувала ремонту.

Автодорога М-15 є трасою міжнародного значення на території України, починається в Одесі і закінчується на україно-румунському пропускному пункті Рені. Фінансування ремонту було забезпечено за рахунок обласної ради - 100 млн грн, перевищення плану митних зборів - 90 млн грн, а також з фонду регіонального розвитку - 120 млн грн.