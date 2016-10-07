До Дня захисника України призначили 11 додаткових поїздів

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом із нагоди свят Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України 14 жовтня, крім раніше призначених 5 додаткових поїздів призначила ще 6 поїздів.

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Зокрема, в прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що з 13 по 16 жовтня додатково курсуватимуть такі поїзди: № 191/192 Київ - Львів (відправлення з Києва та Львова 14 і 16 жовтня); № 197/198 Київ - Ковель (туди й назад 14 і 16 жовтня); № 207/239 Київ - Ужгород (із Києва 13 жовтня й назад 16 жовтня); № 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Ворохта (з Києва 13 жовтня, з Ворохти - 16 жовтня); № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці (з Києва 13 жовтня, з Чернівців - 16 жовтня); № 275/276 Київ - Хмельницький (туди й назад 14 і 16 жовтня); № 223/224 Київ - Одеса (туди й назад 14 і 16 жовтня); № 180/179 Київ - Дніпро (туди й назад 14 і 16 жовтня); № 258/228 Одеса - Львів (із Києва 13 жовтня й назад 16 жовтня); № 232/231 Запоріжжя - Івано-Франківськ (із Києва 13 жовтня); № 728/727 Київ - Харків (із Києва 13 і 14 жовтня, 16 жовтня).

У повідомленні зазначається, що квитки на ці поїзди можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила до свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України 14 жовтня п'ять додаткових поїздів, які з'єднують Київ зі Львовом, Івано-Франківськом, Чернівцями, Ворохтою та Ужгородом.

"Укрзалізниця" планує з 30 жовтня збільшити кількість вільних у продажу залізничних квитків майже на 3,9 тис. на добу за рахунок скасування трьох видів броні й зміни розподілу місць за видами продажу.