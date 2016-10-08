Керівники 5 облавтодорів отримали догани за неналежну підготовку доріг до зими

За результатами цих перевірок оголошено догани керівникам п'яти облавтодорів - у Київській, Полтавській, Львівській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях через неналежну підготовку доріг до зими.

Як повідомила прес-служба компанії, станом на 7 жовтня облавтодори повинні були вже заготовити 60% протиожеледних матеріалів, та у разі раннього погіршення погодних умов, повинні бути в змозі забезпечити безперебійний рух по дорогах загального користування.

Читайте також"Укравтодор" обіцяє до початку зими відремонтувати близько 500 кілометрів доріг

У прес-релізі підкреслюється, що не всі облавтодори справляються з цим завданням і при цьому подають в центральний апарат недостовірну інформацію.

Приміром, Київська область заготовила тільки 35% солі і 42% піску від річного плану. Більш того, подана інформація в ДАК "Автомобільні дороги України" не відповідала дійсності.

За результатами аналізу поданої звітності по підготовці до зими п'ять керівників дочірніх підприємств автодору Київської, Полтавської, Львівської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей отримали догану і два тижні на те, щоб виправити ситуацію із заготівлею матеріалів і вийти на реальні планові показники.

«Я дуже обурений ситуацією, що склалася. Ніякі виправдання в цьому випадку не працюють. Зима дуже близько. З понеділка виїжджаю по Україні з перевірками. Звіти на папері мене не задовольняють. Керівники, які намагаються приховати правду, також», - цитує прес-служба голови правління компанії "Автомобільні дороги України" Артема Гриненко.

Читайте такожІзраїльська компанія хоче будувати дороги в Україні відкриє своє представництво

Як повідомляв УНІАН, раніше Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомило про намір до жовтня закупити у державного солевидобувного підприємства «Артемсіль» близько 55 тис. тонн технічної солі в якості протиожеледного засобу для обробки автомобільних доріг в осінньо-зимовий період, що становить 60% від потреби в цей сезон.

"Укравтодор" поставив завдання своїм обласним службам автодоріг до 1 жовтня підготувати техніку до зими і своєчасно виконати закупівлю необхідних матеріалів для успішного проходження сезону.