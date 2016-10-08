Керівники 5 облавтодорів отримали догани за неналежну підготовку доріг до зими
Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" ініціювала масові перевірки стану підготовки дорожнього господарства країни до зимового періоду.
За результатами цих перевірок оголошено догани керівникам п'яти облавтодорів - у Київській, Полтавській, Львівській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях через неналежну підготовку доріг до зими.
Як повідомила прес-служба компанії, станом на 7 жовтня облавтодори повинні були вже заготовити 60% протиожеледних матеріалів, та у разі раннього погіршення погодних умов, повинні бути в змозі забезпечити безперебійний рух по дорогах загального користування.
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У прес-релізі підкреслюється, що не всі облавтодори справляються з цим завданням і при цьому подають в центральний апарат недостовірну інформацію.
Приміром, Київська область заготовила тільки 35% солі і 42% піску від річного плану. Більш того, подана інформація в ДАК "Автомобільні дороги України" не відповідала дійсності.
За результатами аналізу поданої звітності по підготовці до зими п'ять керівників дочірніх підприємств автодору Київської, Полтавської, Львівської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей отримали догану і два тижні на те, щоб виправити ситуацію із заготівлею матеріалів і вийти на реальні планові показники.
«Я дуже обурений ситуацією, що склалася. Ніякі виправдання в цьому випадку не працюють. Зима дуже близько. З понеділка виїжджаю по Україні з перевірками. Звіти на папері мене не задовольняють. Керівники, які намагаються приховати правду, також», - цитує прес-служба голови правління компанії "Автомобільні дороги України" Артема Гриненко.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомило про намір до жовтня закупити у державного солевидобувного підприємства «Артемсіль» близько 55 тис. тонн технічної солі в якості протиожеледного засобу для обробки автомобільних доріг в осінньо-зимовий період, що становить 60% від потреби в цей сезон.
"Укравтодор" поставив завдання своїм обласним службам автодоріг до 1 жовтня підготувати техніку до зими і своєчасно виконати закупівлю необхідних матеріалів для успішного проходження сезону.