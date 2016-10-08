Морське сполучення РФ із окупованим Кримом через санкції забезпечують зношені російські судна - експерт

Про це на прес-конференції "Ефективність міжнародних санкцій проти РФ у галузі мореплавання в зв'язку з окупацією Криму" повідомив директор Кримського департаменту фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.

"Санкції призвели до того, що частка російських суден у Криму зросла вдвічі. У зв'язку з цим у 2016 році в Росії виник великий дефіцит суден типу ріка-море, особливо суховантажів. І цей дефіцит призвів до того, що сьогодні до Криму ходять дуже зношені російські судна, яким вже давно час було піти на металобрухт", - сказав Клименко.

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Він зазначив, що після того, як український уряд перекрив автомобільні транспортні коридори до Криму, доставка товарів стала можлива виключно морським транспортом. Крім того, після запровадження міжнародних санкцій у 2014 році кількість суден під іноземними прапорами, що заходять до портів Криму, різко скоротилася.

"У результаті запровадження санкцій кількість іноземних суден, за винятком суден РФ, різко скоротилася: з 80 суден у 2014 році до 37 у 2016 році. Санкції створили таку ситуацію, що Росія, в умовах скорочення іноземних суден, була змушена збільшити кількість російських суден", - сказав експерт.

За його даними, в 2016 році до портів Криму зайшло 89 суден під російським прапором, що становило 70% усіх суден-порушників. Він також зазначив, що в 2016 році рейси до окупованого Криму виконували торговельні судна під прапорами 14 інших держав, серед яких Болгарія, Молдова, Панама, Беліз, Того та ін.

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Він також повідомив, що у зв'язку зі скороченням суден значно скоротився й вантажопотік у портах Криму.

"Санкції призвели до фактичної деградації Євпаторійського, Ялтинського та Феодосійського портів. Фактично місяць тому припинив свою роботу термінал скрапленого газу в Керченському порту", - сказав Клименко.

Як повідомляв УНІАН, Україна за анексії Криму Росією в 2014 році позбулася п'яти морських торговельних портів - Керченського, Севастопольського, Феодосійського, Ялтинського та Євпаторійського. Кроком у відповідь на дії Кремля стало офіційне визнання Україною Автономної Республіки Крим і Севастополя окупованими територіями і як наслідок - закриття нашою країною кримських портів для міжнародного судноплавства.