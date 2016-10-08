Міністр інфраструктури закликає бізнес не давати хабарі за користування вантажними вагонами

"Ніяких схем немає від нашого імені. Але я знаю, що на ринку хтось платить 1 тис. грн, 1,5 тис. грн, 3,5 тис. грн за вагон, для того, щоб його оперативно доставити з однієї точки в іншу... Я вас прошу вести відкритий діалог, бути відвертими з нами і не платити хабарі", - заявив Омелян на нараді в міністерстві за забезпечення "Укрзалізницею" перевезень зернових вантажів і вантажів металургійної промисловості.

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У свою чергу присутній на нараді голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич закликав бізнес відкрито повідомляти про подібні випадки здирництва на залізниці, які мають місце на сьогоднішній день.

Омелян також підкреслив необхідність публікації інформації про наявність вільного рухомого складу, тягового складу і палива, яку має оприлюднити "Укрзалізниця" в режимі онлайн.

"Я звертаюся до "Укрзалізниці", щоб ми у режимі онлайн прозоро публікували наявну кількість вагонів, кількість тяги, інформацію про те, що робиться з дизелем, щоб не було спекуляцій", - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше вантажоперевізники зверталися до міністерства з проханням відкрити реєстр вільних вагонів, відзначаючи, що закритість цієї системи служить підґгрунтям для корупції.

У зв'язку з цим, в кінці травня 2015 року Міністерство інфраструктури України запустило у тестовому режимі на сайті "Укрзалізниці" новий сервіс відстеження вільних порожніх вантажних вагонів відомства в онлайн-режимі.

Однак Асоціація підприємств власників відомчого транспорту та операторів вантажних залізничних перевезень «Укрведтранс» повідомила, що даний сервіс є недосконалим і недоступним для учасників перевізного процесу.