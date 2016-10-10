Швидкісний потяг "Укрзалізниці" зламався на шляху з Києва до Запоріжжя

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що поїзд №732 за маршрутом Київ - Запоріжжя, який вирушив сьогодні в рейс з Києва о 07:15, зупинився на станції Корсунь о 08:44 через збій у роботі електрообладнання. Після чого потяг все ж відправився далі за маршрутом, але на станції Городище знову зупинився о 09:42 через технічні причини.

«Вагони продовжували опалюватись, електроживлення забезпечувалося. Пасажирів об 11:30 пересадили в інший швидкісний поїзд.... «Укрзалізниця» просить вибачення у пасажирів за тимчасові незручності», - сказано в повідомленні.

Читайте також"Укрзалізниця" обіцяє найближчим часом "вивести з кущів" двоповерховий потяг SkodaУ прес-службі зазначили, що о 09:32 зі станції Дарниця (Київ) до станції Городище вирушив швидкісний поїзд Hyunday Rotem для пересадки пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, після виходу на маршрути в травні 2012 року електропоїзди Hyundai, які були придбані під чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, неодноразово ламалися, пік поломок припав на зиму 2012-2013 рр.

У лютому 2014 року всі десять поїздів Hyundai були зняті з експлуатації у зв'язку з виявленням технічної несправності, зокрема, в несучій конструкції кузова поїздів було виявлено тріщини. «Укрзалізниця» повернула поїзда на маршрути впродовж 3-4 місяців після усунення поломок.

У 2014 році «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЕКр1 (клас «Інтерсіті+») за рахунок коштів «Ощадбанку» через лізингову компанію «Дельта лізинг». Вартість ЕКр1 удвічі менша, ніж ціна корейських електропоїздів Hyundai, і становила 200 млн грн з ПДВ.

Однак швидкісні поїзди українського виробництва також неодноразово ламалися через морози, оскільки системи живлення поїздів не витримували низьких температур.

Оператором швидкісних поїздів є філія «Укрзалізниці» - «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яка оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЕКр1 «Тарпан» і двома поїздами з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.