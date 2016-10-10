Виробництво автотранспорту в Україні скоротилося майже на третину

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-вересні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилася на 31% - до 3,213 тисяч одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за цей період впала на 16,1% - до 2,587 тисячі штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося відносно минулорічного показника на 55,8% - до 484 штук, автобусів – на 68,9%, до 142 штук.

У вересні цього року на українських заводах було вироблено 411 автотранспортних засобів, що на 1,2% менше торішнього результату вересня і на 19,5% більше від показника серпня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких відносно вересня минулого року зросла в 2,2 рази - до 375 штук. При цьому всі автомобілі були випущені на заводі "Єврокар", а найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) за минулий місяць не випустив жодного автомобіля.

За даними асоціації, у минулому місяці було зафіксовано виробництво тільки одного комерційного автомобіля - виробництва компанії "Черкаський автобус". При цьому в "Укравтопромі" зазначили, що "АвтоКрАЗ" вже другий місяць не надає статистику по своєму виробництва.

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Також у вересні було вироблено 35 автобусів, що на 52,1% менше, ніж у вересні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автотранспортних засобів в Україні в першому півріччі скоротилося на 34% - до 2,095 тисячі одиниць

За даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні за підсумками 2015 року скоротилося в 3,5 рази - до 8,2 тисячі авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).