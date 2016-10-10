Вільна профспілка залізничників заявляє про намір оголосити у вівторок Всеукраїнський страйк

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВПЗ.

Зазначається, що учасники оприлюднять вимоги до керівництва органів державної влади та ПАТ «Українська залізниця», головні серед яких – підвищення зарплат і поліпшення умов праці, а також повернення списку шкідливості №2 локомотивним бригадам та іншим професіям на залізничному транспорті України, які раніше були включені в цей список, та проведення розподілу акцій, не менше 50% акцій ПАТ «Українська залізниця» всім залізничникам.

«Минули часи, коли праця залізничників була дуже престижною та добре оплачуваною. Сьогодні заробітна плата залізничника з 5 місця рейтингу впала на 14-те», - наголошується в повідомленні.

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