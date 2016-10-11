У Львівській області модернізують міжнародні пункти пропуску

У Львівській області планують остаточно розмежувати смуги руху для легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску «Краковець-Корчова». Також планується реконструкція пунктів пропуску «Шегині – Медика», «Устилуг ― Зосин», повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

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Згідно з повідомленням, ці питання обговорили у Краковці на засіданні комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури в рамках проведення XIII засідання українсько-польської Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва. На ньому йшлося про реконструкцію чинних та будівництво нових пунктів пропуску між Польщею та Україною.

Також планується проведення капітального ремонту та реконструкції під’їзних доріг до міжнародних пунктів пропуску «Смільниця-Кросценко», «Грушів-Будомєж», «Нижанковичі-Мальховіце», «Рава-Руська – Хребенне» та «Устилуг - Зосин».

Окрім того, посадовці обговорили питання запровадження пішого руху в пунктах пропуску «Угринів – Долгобичув» та «Рава-Руська – Гребенне».