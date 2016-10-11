Мінінфраструктури має намір знизити вартість ліцензії для таксистів в 10 разів

Міністерство інфраструктури України має намір максимально спростити доступ нових учасників на ринок таксомоторних перевезень, а також зменшити розмір плати за ліцензію на роботу для таксистів в 10 разів – до 150 гривень.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра інфраструктури Дмитро Роменський, з цією метою міністерство спільно з народними депутатами, представниками бізнесу та громадськості підготувало законопроект про врегулювання ринку таксі, який планується розглянути на інфраструктурному день у Верховній Раді у жовтні.

Роменський наголосив, що левова частка всіх перевезень таксі знаходиться в тіні, а значить, не сплачуються податки, при цьому якість таких послуг і безпека пасажирів не завжди відповідають належному рівню.

"Суть та ідеологія законодавчих ініціатив Мінінфраструктури: максимально спростити доступ нових учасників на ринок перевезень таксі, в 10 разів зменшити розмір плати за ліцензію (плата буде - 150 гривень), легалізувати тих людей, які працюють в тіні за договором з інформаційно-диспетчерськими службами, в тому числі через мобільні додатки. Особи, які заробляють, підвозячи пасажирів на своєму авто, мають сплачувати тільки податок з отриманого доходу або єдиний податок, за простою та зручною процедурою", - написав Роменський.

При цьому заступник міністра наголосив, що разом із спрощенням і дерегуляцією на ринку перевезень таксі міністерство планує посилити контроль та посилити штрафні санкції за порушення вимог законодавства в цій сфері.

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"Переконані, що такі ініціативи міністерства забезпечать вихід цього ринку з тіні, легалізують його, збільшать надходження в бюджет і створять прості і зручні механізми для сотень тисяч людей, які будуть легально працювати на цьому ринку", - підсумував Роменський.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2016 року Міністерство інфраструктури запропонувало Комітету Верховної Ради України з питань транспорту створити робочу групу для вирішення проблем ринку таксі в Україні.

Законопроект, який дозволить удосконалити ринок таксомоторних перевезень, був зареєстрований у Верховній Раді ще у вересні минулого року, але через політичну ситуацію, що склалася, так і не просунувся далі.