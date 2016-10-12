"Укрзалізниця" має намір виділити пасажирські перевезення в окрему компанію

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" має намір до 2020 року створити приватне акціонерне товариство "Пасажирська компанія", відповідальна за здійснення пасажирських перевезень залізничним транспортом.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що про це заявив член правління компанії Сергій Михальчук в інтерв'ю для всеукраїнської транспортної газети "Магістраль".

Зокрема, за словами Михальчука, реформування сектору пасажирських перевезень у дальньому сполученні буде проведено у п'ять етапів і почнеться вже з 1 січня 2017 року. Так, першим етапом створення даної компанії стане затвердження положення та начальницького складу однойменного філії вже на початку січня 2017 року.

На другому етапі планується до 1 квітня передати активи і зобов'язання виробничих підрозділів служби пасажирських перевезень регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" і почати операційну діяльність. На третьому етапі запланована передача на баланс виробничих підрозділів пасажирських перевезень інших регіональних залізниць, філії "Українська залізнична швидкісна компанія", який передбачається завершити до 1 липня 2017 року.

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Після чого, за словами Михальчука, до кінця 2017 року заплановано поділ вертикалей всередині компанії на ремонтну, експлуатаційну та інші, також планується сформувати і комерційну вертикаль: продажі, маркетинг, непрофільні доходи.

"Заключний - п'ятий етап полягає у створенні до 2020 року на базі філії "Пасажирська компанія" залежного товариства ПАТ "Укрзалізниця" - ПРАТ "Пасажирська компанія", - наводяться в повідомленні слова Михальчука.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укрзалізниця" підпорядковується Кабінету міністрів України і входить в ТОП-100 найбільших держпідприємств України. У ПАТ "Укрзалізниця" входить 6 регіональних залізниць і близько 140 інших структурних підприємств. Національна мережа залізниць є стратегічним активом України і ключовою ланкою транспортного сполучення між ЄС, Росією і Центральною Азією (по території України проходять 4 з 10 пан'європейських транспортних коридорів).

В управлінні компанії знаходиться 21,6 тисячі км залізничних шляхів (47% електрифіковано), близько 4 тисяч локомотивів і 123 тисяч вагонів. На частку "Укрзалізниці" припадає близько 60% обсягу вантажних і 38% пасажирських перевезень в Україні, вона займає перше місце в Європі (за винятком Росії) за вантажообігом. За пасажирообігом "Укрзалізниця" займає друге місце в країнах СНД і четверте в Європі.