"Укрзалізниця" призначила 18 додаткових потягів до Дня захисника України
Загалом ці 18 додаткових потягів здійснять 54 рейси.
Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом з нагоди свят Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України 14 жовтня крім раніше призначених 15 додаткових потягів призначила ще три потяги.
Зокрема, в прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що в західному напрямку курсуватимуть наступні додаткові потяги: № 191/192 Київ - Львів (відправлення з Києва та Львова 14 і 16 жовтня); № 197/198 Київ - Ковель (туди і назад 14 і 16 жовтня); № 207/239 Київ - Ужгород (з Києва 13 жовтня і назад 16 жовтня); № 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Ворохта (з Києва 13 жовтня, з Ворохти - 16 жовтня); № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці (з Києва 13 жовтня, з Чернівців 16 жовтня); № 275/276 Київ - Хмельницький (туди і назад 14 і 16 жовтня); № 795/796 Київ - Тернопіль (туди і назад 14 і 16 жовтня); № 239/207 Київ - Ужгород (з Києва 13 жовтня і назад 16 жовтня); № 232/231 Запоріжжя - Івано-Франківськ (з Запоріжжя 13 жовтня і назад 16 жовтня); № 258/228 Одеса - Львів (з Одеси 13 жовтня і назад 16 жовтня); № 267 Київ - Ужгород (з Києва 13 жовтня і назад 16 жовтня); №745/746 Київ - Львів (туди і назад 13 і 16 жовтня).
Крім того, в цей період в південному напрямку будуть курсувати наступні потяги: № 223/224 Київ - Одеса (туди і назад 14 і 16 жовтня); № 180/179 Київ - Дніпро (туди і назад 14 і 16 жовтня); № 209/210 Київ - Львів (з Києва 13 жовтня, з Миколаєва 16 жовтня), № 92 Костянтинівка - Одеса (з Костянтинівки 13 і 15 жовтня, назад - 14 і 16 жовтня); № 282 Київ - Новоолексіївка (з Києва 13 жовтня, з Новоолексіївки 16 жовтня).
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Крім того, у східні регіони можна дістатися додатковими потягами № 728/727 Київ - Харків (з Києва 13 і 14 жовтня, 16 жовтня); №270/269 Одеса - Харків (з Одеси 13 і 15 жовтня, з Харкова 14 і 16 жовтня).
Загалом ці 18 додаткових потягів здійснять 54 рейси.
У повідомленні наголошується, що квитки на дані потяги можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила до свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України 14 жовтня 15 додаткових поїздів.
"Укрзалізниця" планує з 30 жовтня збільшити кількість вільних у продажу ж/д квитків майже на 3,9 тисячі на добу за рахунок скасування трьох видів броні і зміни розподілу місць за видами продажу.