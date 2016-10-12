"Укрзалізниця" призначила 18 додаткових потягів до Дня захисника України

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом з нагоди свят Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України 14 жовтня крім раніше призначених 15 додаткових потягів призначила ще три потяги.

Зокрема, в прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що в західному напрямку курсуватимуть наступні додаткові потяги: № 191/192 Київ - Львів (відправлення з Києва та Львова 14 і 16 жовтня); № 197/198 Київ - Ковель (туди і назад 14 і 16 жовтня); № 207/239 Київ - Ужгород (з Києва 13 жовтня і назад 16 жовтня); № 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Ворохта (з Києва 13 жовтня, з Ворохти - 16 жовтня); № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці (з Києва 13 жовтня, з Чернівців 16 жовтня); № 275/276 Київ - Хмельницький (туди і назад 14 і 16 жовтня); № 795/796 Київ - Тернопіль (туди і назад 14 і 16 жовтня); № 239/207 Київ - Ужгород (з Києва 13 жовтня і назад 16 жовтня); № 232/231 Запоріжжя - Івано-Франківськ (з Запоріжжя 13 жовтня і назад 16 жовтня); № 258/228 Одеса - Львів (з Одеси 13 жовтня і назад 16 жовтня); № 267 Київ - Ужгород (з Києва 13 жовтня і назад 16 жовтня); №745/746 Київ - Львів (туди і назад 13 і 16 жовтня).

Крім того, в цей період в південному напрямку будуть курсувати наступні потяги: № 223/224 Київ - Одеса (туди і назад 14 і 16 жовтня); № 180/179 Київ - Дніпро (туди і назад 14 і 16 жовтня); № 209/210 Київ - Львів (з Києва 13 жовтня, з Миколаєва 16 жовтня), № 92 Костянтинівка - Одеса (з Костянтинівки 13 і 15 жовтня, назад - 14 і 16 жовтня); № 282 Київ - Новоолексіївка (з Києва 13 жовтня, з Новоолексіївки 16 жовтня).

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Крім того, у східні регіони можна дістатися додатковими потягами № 728/727 Київ - Харків (з Києва 13 і 14 жовтня, 16 жовтня); №270/269 Одеса - Харків (з Одеси 13 і 15 жовтня, з Харкова 14 і 16 жовтня).

Загалом ці 18 додаткових потягів здійснять 54 рейси.

У повідомленні наголошується, що квитки на дані потяги можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила до свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України 14 жовтня 15 додаткових поїздів.

"Укрзалізниця" планує з 30 жовтня збільшити кількість вільних у продажу ж/д квитків майже на 3,9 тисячі на добу за рахунок скасування трьох видів броні і зміни розподілу місць за видами продажу.