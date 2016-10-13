В Одесі через шторм затонула турецька шхуна, роботу портів області обмежено

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

За його словами, в портах Одещини через вітер та хвилі обмежено лоцманське проведення суден, швартові та вантажні операції.

Лавренюк нагадав про затоплення біля причалу 18 Одеського морпорту яхти "Артеміда", а також повідомив про затоплення турецької рибацької шхуни, яку раніше було затримано прикордонниками в яхт-клубі "Чорноморський" (не належить до акваторії Одеського морпорту).

Обидва судна були без екіпажу. Жертв, постраждалих та забруднення навколишнього середовища немає.

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Зазначається, що в Чорноморську спостерігаються 2-метрові хвилі, у морпорті "Южний" - близько 2,5 метрів (5-бальний шторм), а в Одесі - хвилі 2-5 метрів (6 балів).

Інформації про аварійні події та надзвичайні ситуації з Білгород-Дністровського морпорту та портів "Чорноморськ" та "Южний" не надходило.

"По зоні відповідальності Морської пошуково-рятувальної служби все під контролем. Всі катера і рятувальники знаходяться в бойовій готовності та вийдуть по першому сигналу. Руху комерційного та малого флоту в морі не спостерігається. Ситуація перебуває на постійному контролі в керівництва МІУ", - зазначив заступник міністра.