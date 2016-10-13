Гройсман доручив перевірити готовність дорожньої техніки до зими та пригрозив звільненнями

Таке завдання прем’єр поставив під час селекторного засідання в уряді.

Поміж тим, Гройсман наказав ухвалити кадрові рішення у регіонах, де дорожнє господарство виявиться не готовим до зими.

Читайте такожОмелян, Дубневич і Бурбак закликали Раду проголосувати за створення Дорожнього фонду«До кінця дня прошу доповісти (про результати інспекції - УНІАН)», - сказав Гройсман.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Укравтодор» заявив, що місцева влада не виділяє коштів на ремонт доріг. Така ситуація, як заявляли у відомстві, не дозволяє проводити всі заплановані ремонтні роботи на дорогах.

«…повністю підтверджено фінансування тільки в Донецькій і Полтавській областях. Ще 12 регіонів частково підтвердили свою готовність. Але є й ті, хто до сих пір взагалі не підтвердив наявність коштів для співфінансування ремонту доріг", – сказав в. о. голови «Укравтодору» Євгеній Бараха.