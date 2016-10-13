Мінінфраструктури обіцяє не підвищувати залізничні тарифи 2017 року

Міністерство інфраструктури України не бачить підстав для підвищення наступного року залізничних тарифів на вантажні перевезення і на проїзд у пасажирських поїздах.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю УНІАН.

"Я не бачу підстав для перегляду залізничних тарифів наступного року. Ми домовилися, що це останнє підвищення вантажних тарифів цього року, що згенерувало додаткові кошти для компанії. Таке підвищення може бути тільки після очищення всієї компанії, тоді, коли ми зрозуміємо, що на 100% механізм роботи прозорий та ефективний і відсутня корупція. Тільки за таких умов ми зможемо довести ринку, що тарифи є досить низькими і потребують перегляду, поки ж цього немає", - зазначив Омелян.

Крім того, міністр повідомив, що тарифи на проїзд у пасажирських поїздах на наступний рік також не будуть переглядатися.

"Але питання в тому, чи ми хочемо їхати в старих вагонах, як зараз, або в таких, які існують в Європі. Якщо ми хочемо такі ж поїзди, які курсують в Європі, то, відповідно, вони стоять так, як в Європі", - підкреслив Омелян.

Глава Мінінфраструктури також зазначив, що прийняття законопроекту про залізничному транспорті, який планується внести на розгляд до Верховної Ради в жовтні, відкриє доступ приватним перевізникам на ринок пасажирських залізничних перевезень, що сприятиме появі конкуренції в даному сегменті і в кінцевому підсумку позитивно позначиться на вартості залізничних квитків.

"Я знаю, що деякі українські та іноземні компанії розглядають потенційну можливість виходу нових приватних поїздів на український ринок, і ясна річ, що буде конкуренція, якщо ми відкриваємо цей ринок, особливо в преміум-сегменті. Якщо закон (про ж/д транспорті - УНІАН) буде проголосований вже в цьому році, то вже наступного року це можна здійснити", - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, з 30 квітня поточного року "Укрзалізниця" підвищила тариф на вантажні перевезення залізничним транспортом на 15%. При цьому "Укрзалізниця" планувала в 2016 році підвищити тариф на перевезення вантажів на 30% у два етапи: з 1 січня 2016 року на 15% і з 1 липня – ще на 15%.

У відповідь на цю ініціативу найбільші промислові підприємства металургійної, цементної і хімічної промисловості в листі звернулися до українського уряду з проханням не допустити додаткового підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом і підтримали ініціативу про введення мораторію на підвищення залізничних тарифів на 2016 рік.

Крім того, у фінплані компанії на поточний рік не передбачено підвищення тарифів на пасажирські перевезення, крім 5-відсоткового підвищення на перевезення в першому класі швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" і збільшення прибутковості від підвищення класності та сервісу деяких поїздів.

Раніше "Укрзалізниця" неодноразово підвищувала вантажні залізничні тарифи. Так, з 1 лютого 2015 року були підвищені тарифи на перевезення вантажів на 30%. В кінці липня 2014 року "Укрзалізниця" проіндексувала тарифи на 12,5%.