У Львові затвердили вартість впровадження електронного квитка, який обіцяють у 2018 році

Такий висновок щодо е-квитка у четвер, 13 жовтня, затвердив виконавчий комітет ЛМР, повідомляє ZAXID.NET.

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При цьому «Львівавтодор» має взяти у Європейського банку реконструкції і розвитку кредит у сумі 10 млн євро на 13 років з пільговим періодом 3 роки. Ще 1,2 млн євро мають виділити з міського бюджету.

Як зазначається у висновку виконкому, після впровадження е-квитка «вся система громадського транспорту буде інтегрована в автоматизовану систему оплати проїзду».

Для цього увесь громадський транспорт міста, крім таксі, мають оснастити терміналами для електронної оплати, а також створити мережу продажу та поповнення карток оплати проїзду та центри обслуговування користувачів.

Згідно з висновком, впровадження е-квитка дозволить підвищити швидкість руху громадського транспорту, проводити облік оплати за поїзд та точно визначити кількість пільговиків, які їздять у громадському транспорті. Крім того, планується, що е-квиток дозволить збільшити доходи комунальних перевізників – «Львівелетротрансу» і АТП-1, адже зараз частина коштів від оплати за проїзд перебуває «в тіні».

Нагадаємо, 18 березня 2016 року мер Львова Андрій Садовий, директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза та старший банкір ЄБРР Денис Гайовий підписали угоду про наміри щодо підготовки кредитного фінансування впровадження е-квитка. 26 травня цю угоду затвердили депутати ЛМР. Тепер же виконком ЛМР фактично визначив суму, яку місто має взяти в кредит у ЄБРР.

Додамо, що впровадити е-киток мають намір до лютого 2018 року. Планується, що у вигляді засобів оплати проїзду будуть використовуватись паперові квитки, безконтактні картки типу MIFARE+, банківські платіжні картки та оплата SMS-повідомленням.