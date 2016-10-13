Дорожники заявили про 100% готовність до зими: вже сьогодні можуть виходити і прибирати сніг

Ступінь готовності дорожньої снігоприбиральної техніки до зимового сезону, а також необхідних протиожеледних матеріалів становить майже 100%, повідомляє держкомпанія "Автомобільні дороги України".

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«Шляховики готові вже сьогодні виходити і прибирати сніг, якщо він випаде. Майже на 100% готова вся дорожня зимова техніка. Запаси солі і фрикційних матеріалів є на два місяці майже в усіх регіонах. Пункти обігріву та відстоювання автотранспорту готові до роботи на всіх автомагістралях країни», - цитує прес-служба голову державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України" Артема Гриненка.

Згідно з повідомленням, відсьогодні дорожники перейшли на цілодобове чергування, і у разі необхідності вони вивезуть снігоочисну техніку на дороги для розчищення трас від снігу.

У держкомпанії відзначають, що підготовка до зими проходить в умовах критичного недофінансування дорожнього господарства.

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«Ключове завдання на сьогодні - це підтягнути регіони, які відстали за деякими пунктами підготовки, в основному по солі. Це Київська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська, Дніпропетровська та Житомирська області", - цитує прес-служба Гриненка.

Повідомляється, що Гриненко має намір особисто відправитися цими вихідними до різних регіонів країни, щоб перевірити готовність дорожніх підприємств до зими.

"Перевіримо не тільки наочно, а й проведемо фотофіксацію ангарів з фрикційними матеріалами, піском і сіллю і сфотографуємо стан зимової техніки», - зазначив Гриненко.

Крім того, за ініціативи міністра інфраструктури Володимира Омеляна і за підтримки губернаторів областей з наступного тижня розпочнуться штабні навчання з координації дій створених в кожній області спеціальних штабів з техноекологічної безпеки у надзвичайних ситуаціях, до складу яких входять представники служб автодоріг, облавтодорів, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, під час селекторної наради в уряді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив керівництву Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») до кінця дня 13 жовтня провести повну інвентаризацію дорожньої техніки у Києві і регіонах, оцінити ступінь її готовності до роботи, а також прийняти кадрові рішення там, де дорожнє господарство виявиться не готовим до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років.

"Укравтодор" поставив задачу своїм обласним службам автодоріг до 1 жовтня підготувати техніку до зими і своєчасно виконати закупівлю необхідних матеріалів для успішного проходження сезону. При цьому на початку жовтня Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" ініціювала масові перевірки стану підготовки дорожнього господарства країни до зимового періоду, за результатами яких оголошено догани керівникам п'яти облавтодорів - у Київській, Полтавській, Львівській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях через неналежну підготовку доріг до зими.

Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» є головним виконавцем робіт з утримання доріг загального користування.