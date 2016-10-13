США відкликають майже 2 мільйони смартфонів Samsung Galaxy Note 7

Комісія з безпеки споживчих товарів США (CPSC) оголосила про відкликання близько 1,9 мільйона смартфонів Samsung Galaxy Note 7, йдеться в повідомленні CPSC, передає Прайм.

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Продаж моделі Galaxy Note 7 почалися 19 серпня, а на початку вересня було оголошено про відкликання зі світового ринку 2,5 мільйона таких смартфонів після того, як з'явилися повідомлення про їх займання під час підзарядки.

Американські компанії мобільного зв'язку AT&T і T-Mobile US вже припинили продажі Note 7 з міркувань безпеки. Samsung повідомила, що тимчасово припинить виробництво, продаж і заміну смартфонів. Рішення було прийнято після консультацій з відповідними органами влади.

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Відкликання, про яке оголосила влада США, стосується 1 мільйона телефонів, які вже були відкликані 15 вересня, в тому числі вже замінених раніше компанією смартфонів. Відкликання проводиться повторно, оскільки проведена заміна пристроїв не гарантує вирішення проблеми.

У відкликанні беруть участь смартфони, продані в магазинах T&T, Best Buy, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon, на сайті Samsung і інших компаній в період з серпня по жовтень 2016 року. Споживачам повернуть кошти або замінять смартфон на іншу модель, надавши винагороду.

Компанія Samsung окремо повідомила, що надасть споживачам 100 доларів за повернення смартфонів Galaxy Note 7, пише газета The Wall Street Journal. Споживачі, які бажають отримати назад кошти, отримають додатково 25 доларів.