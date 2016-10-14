На кордоні з Польщею стоять у чергах близько 360 авто

На державному кордоні України з Польщею у чергах до пунктів пропуску на виїзд з країни стоять 355 транспортних засобів.

Читайте такожПаралізована траса: українські автомобілісти заблокували єдину дорогу до Словаччини

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби на своїй сторінці в Facebook.

Станом на 8:00 п'ятниці, 14 жовтня, на пункті пропуску "Рава-Руська" своєї черги чекали 80 автомобілів, п/п "Шегині" – 60, п/п "Ягодин – авто" - 60, п/п "Угринів" – 50, п/п "Краковець" – 50, п/п "Смільниця" – 30, п/п "Грушів" – 25.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло висловився за збільшення кількості пунктів пропуску на українсько-польському кордоні для зменшення черг.