На кордоні з Польщею у чергах стоять понад 600 автомобілів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, 150 автомобілів знаходяться у пункті пропуску «Устилуг», по 100 – у пунктах «Рава-Руська» та «Шегині».

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Також 90 автомобілів стоять в ПП "Ягодин авто", по 60 – у пунктах "Угринів" та «Грушів».

У пункті "Смільниця" очікують 40 автомобілів, у "Краковці"- 10.

Крім того, на кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Вилок" в черзі стоять 20 автомобілів, у "Лужанка" – 10.

На кордоні з Румунією очікують на оформлення 35 автомобілів у ПП "Дяково".

Водночас у пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною та Молдовою, підзвітних Західному управлінню ДПСУ, черг немає, зазначається в повідомленні.