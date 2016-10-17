В Європі зростають продажі легкових автомобілів

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-вересні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 8% – до 11,243 мільйона одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

При цьому, з урахуванням Ісландії, Норвегії та Швейцарії рівень продажів автомобілів зріс на 7,7% - до 11,6 мільйона.

Згідно з даними асоціації, всі основні ринки показали зростання, сприяючи загальному піднесенню європейського авторинку. Зокрема, в Італії та Іспанії обсяг продажів продемонстрував двозначний показник зростання - на 17,4% і 11,5% відповідно. Далі за ними йдуть Німеччина з показником 6,1%, Франція - 5,7% і Великобританія - 2,6%.

Згідно з опублікованими даними, у вересні продажі авто в Європі збільшилися на 7,2% – до 1,455 мільйона одиниць.

При цьому минулого місяця всі основні європейські ринки продемонстрували позитивну динаміку. Продажі в Італії виросли на 17,4%, в Іспанії – на 13,9%, Німеччини – на 9,4%, Франції – на 2,5% і у Великобританії - на 1,6%.

Серед автомобільних брендів лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в січні-вересні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року впала до 23,8% до 24,9%, а продажі в порівнянні з торішнім результатом зросли на 3,2% – до 2,675 млн автомобілів. При цьому майже всі входять у концерн брендів показали зростання продажів: Audi – на 8,7%, Skoda – на 6,8%, Seat – на 0,2%, Porsche - на 0,4% і Volkswagen - на 0,1%.

Головний конкурент Volkswagen, автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в січні-вересні збільшив продажі на 2,6% – до 1,125 мільйона одиниць, а частка компанії скоротилася до 10% з 10,5%.

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Концерн Renault Group, що займає третє місце на європейському авторинку і об'єднує бренди Renault і DACIA, також збільшив продажі за звітний період – на 12,9%, до 1,119 мільйона авто, частка компанії збільшилася до 10%.

Збільшили продажі і компанії Ford – на 4,4%, BMW – на 12,3%, FCA – на 15,7%, Daimler – на 14,6% (у тому числі бренд Mercedes – на 15,1% і Smart – на 10,8%), Opel Group – на 6,7%.

Продажі японських автовиробників Mazda і Toyota в Європі за дев'ять місяців збільшилися на 18,1% і на 8,1% відповідно, а Nissan скоротив продажі на 1,7%. Корейські бренди Kia і Hyundai показали зростання на 14,4% і на 9%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у І півріччі зросли майже на 9,4% – до 7,8 мільйона штук.

ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.