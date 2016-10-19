Україна закупить близько 80 вагових комплексів для перевірки вантажівок - прем'єр

Україна до кінця поточного року планує закупити 78 габаритно-вагових комплексів з метою контролю вантажоперевізників за дотриманням вагових норм автотранспортних засобів на дорогах.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

"Звичайно, потрібно не тільки будувати дороги, але і утримувати їх, тому питання вагових комплексів набирає вагу, тому що все, що зроблено сьогодні, може бути вже незабаром зруйновано, оскільки перевантажений автотранспорт фактично знищує дорожнє полотно. Тому до кінця року буде закуплено близько 78 комплексів, які покликані боротися з таким явищем", - повідомив Гройсман.

Крім того, він зазначив, що поточного року шляховики почали масове проведення капітального ремонту та реконструкції українських доріг.

"У 22 областях понад 630 об'єктів сьогодні будуються, і я думаю, що українці вже починають відчувати, що ситуація починає змінюватися, але, звичайно, цього недостатньо", - зазначив голова уряду, додавши, що необхідно щорічно збільшувати фінансування капітального ремонту та реконструкції доріг, а також залучати різні фінансові інструменти.

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Як повідомляв УНІАН, станом на середину вересня автоперевізники сплатили 0,7 мільйона гривень штрафів за перевантаження транспорту.

Раніше заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що Міністерство інфраструктури очікує від Міністерства фінансів дозволу на закупівлю додатково 80 вагових комплексів. Станом на серпень по країні працювало 24 габаритно-вагових комплексу в 20 областях.

За оцінками Міністерства інфраструктури, більше 30% вантажного транспорту пересувається по українським дорогам з перевищенням допустимих вагових норм.

Керівництво Мінінфраструктури має намір зробити штрафи за перевантаження авто на дорогах одним із джерел наповнення Дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва доріг.