Головою "Укравтодору" призначений скандальний екс-міністр транспорту Польщі Новак

Кабінет міністрів призначив екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака головою Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду сьогодні, 19 жовтня.

"Наша позиція полягає в тому, що в Україні мали бути створені якісні автомобільні дороги, автобани, які будуть з'єднувати нас з країнами Європи, і тому ми повинні підвищити професійний рівень "Укравтодору", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи Новака.

У свою чергу Новак повідомив, що, будучи міністром транспорту, відповідав за стратегію розвитку транспортної галузі Польщі, а також за залучення інвестицій для підготовки до Євро-2012. Також він зазначив, що займався реформуванням "Польських залізниць". За словами Новака, його головними завданнями в "Укравтодорі" стане залучення іноземних інвестицій і компаній для участі в дорожніх тендерах.

"Нам потрібно швидко зробити технічний аудит доріг і поліпшити технічні стандарти. Також потрібно швидко скласти план будівництва та реконструкції доріг на підставі трафіку", - додав він.

У свою чергу міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи призначення Новака, додав, що новий глава має наповнити "Укравтодор" європейським змістом.

"Не можна будувати нові дороги старим заіржавілим катком. Не можна перетворити "Укравтодор" у сучасну швидку європейську компанію, використовуючи пострадянське мислення. Європейський керівник повинен наповнити "Укравтодор" європейським змістом. Новий Новак - новий "Укравтодор", - повідомив міністр.

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Зазначимо, що Новак обіймав посаду міністра транспорту Польщі з 2011 по 2013 рік. При цьому під час роботи на батьківщині Новак був замішаний у кількох скандалах. Зокрема, у 2013 році він залишив пост міністра після скандалу зі швейцарським годинником фірми Ulysse Nardin за 5,5 тис. дол., які він не вказав у декларації. У розслідуваннях польських журналістів Новак звинувачувався в тісних контактах з бізнесом, а також у махінаціях із сплатою податків.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Кабінет міністрів України звільнив голову Державного агентства автомобільних доріг України Андрія Батищева і замість нього призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Євгена Бараха, який до цього обіймав посаду першого заступника керівника держагентства.