"Укрзалізниця" очікує отримати в цьому році більше 4 мільярдів гривень збитку

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України акціонерна компанія "Укрзалізниця" очікує за підсумками поточного року отримати 4,14 мільярда гривень чистого збитку.

Такі дані оприлюднив голова правління компанії Войцех Бальчун на своїй сторінці в мережі Facebook.

Так, згідно з опублікованими даними, "Укрзалізниця" очікує отримати за підсумками липня-вересня 2016 року чистий збиток у розмірі 990,51 мільйона гривень, а за підсумками четвертого кварталу 1,3 мільярда гривень.

Крім того, в третьому кварталі поточного року "Укрзалізниця" очікує отримати дохід в обсязі 18,71 мільярда гривень, у четвертому кварталі - 17,97 мільярди гривень, за підсумками 2016 року – 70,41 мільярда гривень. У той же час, витрати компанії в третьому кварталі, як очікується, складуть 19,7 мільярди гривень, у четвертому – 19,27 мільярда гривень, у 2016 році – 74,55 мільярда гривень.

Крім того, показник EBITDA компанії (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків по кредитах) в липні-вересні очікується на рівні 5,89 мільярда гривень, у жовтні-грудні – 5,69 мільярда гривень, а за підсумками 2016 року – 22,39 мільярда гривень.

Капітальні інвестиції "Укрзалізниці" за підсумками третього кварталу очікуються в розмірі 1,33 мільярда гривень, четвертого – 4,78 мільярда гривень, у 2016 році – 7,96 мільярда гривень.

Також компанія планує за підсумками поточного року сплатити до держбюджету та цільових фондів 14,8 мільярда гривень.

Загалом "Укрзалізниця" в першому півріччі 2016 року отримала 1,84 мільярда гривень чистого збитку.

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Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" завершила 2015 рік зі збитками 16 мільярдів гривень, обумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют.

У той же час, доходи компанії в 2015 році порівняно з 2014 роком зросли на 10,7 мільярда гривень (21,6%) і склали 60,1 мільярда гривень.

Фінансовий план "Укрзалізниці" на 2016 рік передбачає отримання прибутку за підсумками року на рівні 98 мільйонів гривень, загальний обсяг доходів заплановано на рівні 78,4 мільярда гривень, валовий прибуток - 7,9 мільярда гривень, EBITDA - 26 мільярдів гривень.

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.