Україна домовляється з ЄС про безкоштовний мобільний роумінг

Перспективи використання єдиного цифрового простору ЄС - Україна - країни Східного партнерства обговорювалися на міністерському засіданні ініціативи ЄС "Цифрове співтовариство" за участі єврокомісара Гюнтера Оттінгера та єврокомісара Йоханнеса Хана, інформує ZN.ua.

"Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, єврокомісар Оттінгер зауважив, що саме Україна має найбільший у Європі та країнах Східного партнерства потенціал розбудови цифрової сфери", - йдеться у повідомленні.

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Оттінгер зазначив важливість спільного з Україною проекту зі зменшення плати у роумінгу через запровадження спільного цифрового простору.

"Ми успішно втілили проект зменшення вартості послуг мобільного зв'язку таким чином, що вартість у роумінгу майже "як вдома", - зазначив єврокомісар Оттінгер.

Голова МЕРТ Степан Кубів зазначив, що аналогічний проект має невдовзі запрацювати також між Європою та Україною.