Рада реструктуризувала і частково списала майже 1,3 мільярда боргів "Антонова"

Верховна Рада прийняла закон про реструктуризацію на 10 років боргу державного літакобудівного холдингу "Антонов" на суму 706 мільйонів гривень та списання пені за нього на суму 565,8 мільйона гривень.

За прийняття відповідного законопроекту №5244 "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" за основу і в цілому проголосували 285 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Народний депутат Віктор Кривенко повідомив, доповідаючи по законопроекту, що він спрямований на збереження літакобудівного холдингу "Антонов", якому загрожує банкрутство.

"Сьогоднішній закон є вкрай важливим, щоб ми залишилися авіаційною державою", - сказав Кривенко.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, станом на 1 серпня сума заборгованості державного холдингу "Антонов" перед бюджетом України становить 706 мільйонів гривень, ще 565,8 мільйона гривень становить нарахована за прострочення платежів пеня. Законопроект пропонує реструктуризувати суму боргу і частково списати її. В результаті, заборгованість у розмірі 706 мільйонів гривень виплачуватиметься державі протягом 10 років, а пеня буде списана.

Автори законопроекту зазначають, що така суттєва заборгованість у "Антонова" виникла після того, як в 2009 році до нього було приєднано "Київський авіаційний завод "Авіант", який на той момент мав кредиторську заборгованість на суму 1,9 мільярда гривень.

"Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів від 1 липня 2009 року №758-р та наказом Міністерства промислової політики від 10 липня 2009 року №476, "КиАЗ "Авіант" було реорганізовано шляхом приєднання до держпідприємства "Антонов", до якого перейшли всі зобов'язання держпідприємства "КиАЗ "Авіант", - сказано в пояснювальній записці.

"Антонов" за свій рахунок погасив зобов'язання "КиАЗ "Авіант" щодо сплати заборгованості по заробітній платі, платежах в бюджет та цільові фонди, а також частини заборгованості перед кредиторами.

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Також для погашення заборгованості підприємства у 2009 році були випущені гарантовані державою облігації. У 2011-2012 роках сплата відсоткового доходу за облігаціями була здійснена в основному за рахунок коштів державного бюджету і частково за рахунок оборотних коштів підприємства. Протягом 2013-2014 років у зв'язку з відсутністю обігових коштів "Антонов" не мав можливості сплачувати процентний дохід і погашати номінальну вартість облігацій, у зв'язку з чим почали накопичуватися штрафні санкції.

На засіданні 20 жовтня депутати прийняли також супутній закон №5245 "Про внесення змін до пункту 3-1 розділу VI "Заключні та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо державного підприємства "Антонов", підтримавши його 281 голосом.

Даний документ вносить до державного бюджету України зміни, які спрямовані на імплементацію прийнятого закону про реструктуризацію боргів держхолдингу "Антонов".

Як повідомляв УНІАН, держхолдинг має намір до 2017 року повністю завершити програми імпортозаміщення російських комплектуючих при будівництві своїх літаків, а також модернізації парку транспортних літаків Ан-124-100, які експлуатуються в складі авіакомпанії "Авіалінії Антонова".

Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.