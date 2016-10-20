Онлайн-сервіс таксі "Яндекс.Таксі" запрацює в Україні з 25 жовтня

Міжнародний онлайн-сервіс для замовлення таксі "Яндекс.Таксі", розроблений російською компанією "Яндекс", з 25 жовтня офіційно почне роботу в Україні.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному прес-службою компанії.

Інших подробиць про роботі сервісу, про тарифи та умови роботи в компанії не повідомили.

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Як повідомляв УНІАН, за останні кілька місяців в Україні почали працювати відразу кілька онлайн-сервіс для замовлення таксі. Так наприкінці червня цього року у Києві запрацював словацький сервіс замовлення таксі Hopin. Через кілька днів також у столиці запустили міжнародний онлайн-сервіс для замовлення таксі Uber, дозволяє викликати машину, відслідковувати її переміщення та оплачувати замовлення банківською карткою, офіційно розпочав роботу в Україні, першим містом для запуску став Київ.

У кінці серпня про свій намір вийти на український ринок повідомили представники ще одного європейського сервісу замовлення таксі - Taxify.

Взимку цього року, після повідомлень в ЗМІ про швидкий запуск сервісу Uber, столичні таксисти вийшли на протест під будівлю КМДА, звинувачуючи столичні влади в лобіюванні інтересів транснаціональних корпорацій.