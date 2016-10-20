Імпорт легкових авто в Україну зріс майже на третину

Імпорт автомобільного транспорту в Україну в січні-серпні 2016 року зріс на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 48,8 тисячі штук, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих за 8 місяців в країну легкових автомобілів склала 860 мільйонів доларів, що на 74% більше, ніж роком раніше.

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Разом з тим експорт автотранспорту з України за звітний період зменшився майже в два рази і склав лише 110 одиниць на загальну суму 2,9 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, імпорт легкових автомобілів в Україну в І півріччі зріс на 34% – до 35,5 тисячі авто.

За даними "Укравтопрому", імпорт легкових автомобілів в Україну 2015 року скоротився на 41% – до 86,49 тисячі одиниць загальною вартістю понад 1 мільярд доларів. При цьому з України на експорт було поставлено всього 1 060 одиниць автотранспортних засобів, що у 3,1 рази менше, ніж 2014 року. У грошовому вираженні автомобільний експорт був оцінений у 54,4 мільйона доларів.