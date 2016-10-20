В Одесу набагато рідше заходять круїзні судна (відео)
20:58, 20 жовтня 2016Транспорт/Звя'зок
451
В місті очікували за рік 36 лайнерів, але до порту зайшли лише п'ять.
Одеський морвокзал / Фото УНІАН
Попри старання туроператорів, Одеса, яка раніше приймала до сотні круїзних суден на рік, втрачає ринок. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожВ Одесі викрили конвертаційний центр зі щомісячним оборотом у 30 мільйонів (фото)
Двухсотметровый лайнер закрыл круизный сезон в Одессе
Це відбувається зокрема і через теракти та спробу перевороту в Туреччині.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter