В Одесу набагато рідше заходять круїзні судна (відео)

20:58, 20 жовтня 2016
Транспорт/Звя'зок
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В місті очікували за рік 36 лайнерів, але до порту зайшли лише п'ять.

Одеський морвокзал / Фото УНІАН

Попри старання туроператорів, Одеса, яка раніше приймала до сотні круїзних суден на рік, втрачає ринок. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Це відбувається зокрема і через теракти та спробу перевороту в Туреччині.

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