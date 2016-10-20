В Одесу набагато рідше заходять круїзні судна (відео)

Попри старання туроператорів, Одеса, яка раніше приймала до сотні круїзних суден на рік, втрачає ринок. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Це відбувається зокрема і через теракти та спробу перевороту в Туреччині.