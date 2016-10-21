На кордоні з Польщею в чергах стоять 950 автомобілів - Держприкордонслужба
10:50, 21 жовтня 2016Транспорт/Звя'зок
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На державному кордоні України з Польщею у чергах до пунктів пропуску на виїзд з країни стоять 950 автомобілів.
Майже тисяча автомобілів стоять у чергах / Фото dpsu.gov.ua
Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби на своїй сторінці у Facebook.
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Зокрема, станом на 8:00 у черзі до пункту пропуску «Устилуг» стояли 230 автомобілів, по 150 автомобілів - у п/п «Угринів» та «Шегині», 120 – п/п «Ягодин авто», 100 п/п «Рава Руська». Також 90 автомобілів зафіксовано у п/п «Краковець», 60 – п/п «Смільниця», 50 – п/п «Грушів».
Крім того, 25 автомобілів зафіксовано у п/п "Вилок" на кордоні з Угорщиною.
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